Sakarya'da Kamyonet Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'da kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Recep Yılmaz idaresindeki 57 AL 705 plakalı kamyonet, Adapazarı ilçesi Evrenköy-Karapınar Mahallesi'nde, yaya Sena Erkal (14), Hatice (40) ve Hafize Aydemiroğlu'na (56) çarptı.



Kazada ağır yaralanan Hatice Aydemiroğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sena Erkal ve Hafize Aydemiroğlu ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hafize Aydemiroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Kamyonet, Alandüzü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde bulundu, sürücü burada gözaltına alındı.