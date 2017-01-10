Sakarya'da Kalp Krizi Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına yansıdı.



İdris Soğukçelik (63), Hastane Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde beklerken fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğukçelik'in kalp krizi geçirdiğini belirleyerek kalp masajı yaptı.



Ambülansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soğukçelik kurtarılamadı.



Soğukçelik'in kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.