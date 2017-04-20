Sakarya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Açığa Alındı

Sakarya İl Emniyet Müdür Yardımcısı E.T'nin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı E.T'nin yürütülen idari bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılma kararı verildi.



Soruşturma kapsamında E.T, FETÖ'yle irtibatı bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.