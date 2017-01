Sakarya'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi süt fabrikası yakınlarında, Küçücek istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan Cemal C. idaresindeki 43 RZ 799 plakalı otomobil ile Akyazı'dan Küçücek istikametine gitmekte olan Ahmet U. idaresindeki 34 MF 991 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Cemal C. idaresindeki otomobil iki parçaya bölünerek yol kenarındaki tarlaya savruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Grup Amirliği kaza kırım ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Olay esnasında başka bir yere savrulan LPG tankı için itfaiye ekipleri güvenlik önemleri alarak soğutma çalışması yaptı.



Kazada yaralanan Cemal C., İzzet D. ve Ahmet U., 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelerin ardından Cemal C. ve İzzet D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA