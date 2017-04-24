Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Köprüsü üzerinde Nazım F. idaresinde 54 DH 227 plakalı otomobil ile Nurtaç A'nın kullandığı 54 D 6123 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Müşerref A. (64), Sırma A. (62) ve Samiye F. (63) yaralandı.



Araçta sıkışan Samiye F, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.