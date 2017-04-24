Sakarya'da İçme Suyu Projesi Çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Karasu ve Kocaali ilçeleri için hayata geçirilen 450 kilometrelik içme suyu projesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, i·ki ilçe için inşa edecekleri 450 kilometrelik içme suyu hattının, 91 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirtti.



Ekiplerin iki ilçenin 8 noktasında çalışmalarına devam ettiğini bildiren Keleş, "Karasu ve Kocaali ilçelerimizin içme suyu geleceğine 100 yıllık garanti oluşturuyoruz. Hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya'nın dört bir yanında tüm mahallelerimize Türkiye'nin en kaliteli sularından birini ulaştırmak için çalışıyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimize 45 milyonluk yatırım yaparak bölgenin içme suyu geleceğini garanti altına alıyoruz. Bölge için 450 kilometrelik içme suyu hattı inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.



Karasu ve Kocaali İçme Suyu Projesi'nde 4 hattan oluşan dev çelik isale boruların montajının tamamlandığını ifade eden Keleş, şunları kaydetti:



"Ayrıca bölgede inşa edeceğimiz 3 içme suyu deposundan Kuzuluk Mahallemizdeki 800 metreküplük depo tamamlandı. Küçük Karasu'da inşa ettiğimiz içme suyu deposunda ise sona yaklaştık. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimizdeki içme suyu ağımız 6 bin 110 kilometreye ulaştı. Kuzey bölgemizde de önemli bir sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bölge için hayata geçirdiğimiz projelerle entegre bir içme suyu ağı kuruyoruz. Bölgeye daha sağlıklı ve bol içme suyu sağlayacak Şerbetpınarı İçme suyu Arıtma Tesisimizi tamamladık. 450 kilometrelik içme suyu hattında ise önemli bir aşama kaydettik. Şu an proje aşamasında olan Çamdağı Projemizin de hayata geçirilmesiyle bölgede entegre bir içme suyu ağı oluşturacağız. İki ilçemiz içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak."