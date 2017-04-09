Sakarya'da Güzel Ezan Okuma Yarışması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlediği "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Sakarya bölge finali yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında düzenlediği "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Sakarya bölge finali yapıldı.
Serdivan İlçesi Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma programına 9 ilden 22 yarışmacı katıldı.
Yarışmada, Bursa Osman Gazi Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Alper Üsküplü birinciliği elde ederek 9. bölgeyi temsil etme hakkı kazandı.
Yarışmada Kocaeli Çayırova Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesinden Samet Uzun ikinci, Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yusuf Bayrak ise üçüncü sırada yer aldı.
Ayrıca, Genç Hafızlar Yarışmasında Bursa Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ali Yalçın birinci oldu.
Yarışmanın sonunda finale kalan öğrencilere Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy çeşitli hediyeler verdi.
Programı, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve çok sayıda vatandaş izledi.