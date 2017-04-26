Sakarya'da "Gelecek Zirvesi 2017" Etkinliği

Sakarya'da Türkiye'deki iç denetim profesyonellerinin meslek örgütü olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) işbirliğiyle "Geleceğini hisset, kendini farket, harekete geç" temalı "Gelecek Zirvesi 2017" etkinliği düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, iş ve meslek dünyasının tecrübeli isimleri, öğrencilerle bir araya gelerek, onlara deneyimlerini aktardı.



Üniversite öğrencisi gençlerin geleceğe daha donanımlı olarak hazırlanmalarını sağlamak, küresel alanda rekabet edebilecek yetkinlikte yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "Geleceğini hisset, kendini farket, harekete geç" temalı "Gelecek Zirvesi"nin açılış konuşmasını TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun yaptı.



Başkan Uzun, geleceğin akıl teriyle ıslandıkça, gelecekten umudun kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Akıl, öngördüğü ve hayal ettiği her şeyi başarabilir. Bir gün amacımıza ulaşmak için her gün hayalinizi yaşayın, kendinize ve hayalinize inanın." diye konuştu.



Zirvenin ilk gününde geleceği hissetmek, potansiyeli keşfetmek gibi konular hakkında bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirildiği oturumlar ilgi ile izlendi.



Zirvenin ikinci gününde ise Toyota Türkiye fabrika ziyareti, tarihi mekan ve sosyal çevre gezileri gerçekleştirildi.



Samsun 19 Mayıs Üniversitesine teslim edilen flama ile 2019 yılındaki Gelecek Zirvesi'nin Samsun'da yapılacağı müjdelendi.