Sakarya'da Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuştan gözaltına aldıkları 6 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, Şehir merkezinde 'Fuhuşa Aracılık Etmek' ve 'Fuhuşa Yer Temin Etmek' suçlarından isimleri açıklanmayan 4'ü bayan toplam 6 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şahıstan, 2'si kadın 2'si erkek toplam 4 kişi tutuklanırken, 2 kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan, konuyla alakalı 170 kişinin ifadesine başvurulurken, 9 kadın ise fuhuştan mağdur olduğu öğrenildi. - SAKARYA