Sakarya'da Fuhuş Operasyonu

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edildi.



Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.



Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si kadın 4 kişi "fuhşa aracılık etmek" ve "fuhşa yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer iki kadın şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.