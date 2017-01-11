YARBAY VE EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDI
Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ByLock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Sakarya'da Fetö Şüphelisi Emekli Yarbay ve Emniyet Amiri Adliyeye Sevk Edildi (2)
YARBAY VE EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDISakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
YARBAY VE EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDI
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