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Sakarya'da Fetö Şüphelisi Emekli Yarbay ve Emniyet Amiri Adliyeye Sevk Edildi (2)

Sakarya'da Fetö Şüphelisi Emekli Yarbay ve Emniyet Amiri Adliyeye Sevk Edildi (2)

YARBAY VE EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDISakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da Fetö Şüphelisi Emekli Yarbay ve Emniyet Amiri Adliyeye Sevk Edildi (2)

YARBAY VE EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDI

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ByLock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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