Sakarya'da Fetö Soruşturmasında Son Durum

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan zanlılardan 681'i tutuklanırken, bin 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla Sakarya'da 2 bin 417 şüpheliye FETÖ'den işlem yapıldı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkan 2 bin 417 şüpheliden 681'i tutuklandı. Şüphelilerden 2'si polisten 168'i savcılıktan serbest bırakılırken, bin 43 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, hakkında yakalama kararı çıkartılan 264 şahıs için arama-tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, gözaltında bulunan 20 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SAKARYA