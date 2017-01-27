Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zanlılar adliyeye getirildi.



Zanlılardan İ.A. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, diğerleri nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ş.Ö, R.D, B.D, K.K. ve Ç.G, tutuklandı, M.K. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.