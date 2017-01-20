Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

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