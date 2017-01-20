Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.
Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads