Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatları oldukları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda, zanlılardan 14'ü yakalandı.



Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.



Polis ekipleri, 4 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.