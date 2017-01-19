Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 9'u emniyet mensubu 10 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda il genelinde belirlenen çeşitli adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 9'u emniyet mensubu, 10 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, FETÖ'ye yönelik başka bir soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alındıkları, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.