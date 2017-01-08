Sakarya'da Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 emniyet mensubundan 16'sı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen, kentte hala çalışan ve burada çalışıp farklı illere tayin olmuş 45 polis hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya merkezli çeşitli illerde düzenlenen operasyonda, 16 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Polis ekipleri, diğer 29 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.