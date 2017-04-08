Sakarya'da Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'daki bazı adreslere operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Terör, PDY, FETÖ
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