Sakarya'da Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Sakarya'daki bazı adreslere operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.