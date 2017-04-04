Sakarya'da Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişinin 4 ilçede önceden belirlenen adreslerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerden N.U. (59) Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesinde, H.G. (49) Taraklı Mahdumlar Mahallesinde, H.Y. (50) Kocaali ilçesi Söğüt Mahallesinde, M.Y. (40) Karasu ilçesi Yassıgeçit Mahallesinde, M.Ö. (73) Karasu ilçesi Kurudere Mahallesinde gözaltına alındı.



Şüphelilerden N.U, H.G, H.Y. işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerine teslim edildi.



Gözaltına alınan M.Y. ile M.Ö'nün ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.