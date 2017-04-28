Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve örgüte finansman sağladığı suçlamasıyla açılan tek sanıklı davaya başlandı.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen öğretmen Murat Çiftçi ile avukatı ve yakınları hazır bulundu.



Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Çiftçi, ByLock'u indirdiğini fakat kimseyle görüşmediğini söyledi.



Programı herhangi bir örgütle ve kişiyle iletişim için kullanmadığını öne süren Çiftçi, "Bilgisayar öğretmeni olmam ve merakımdan dolayı çokça zamanlarda yazılım indirip, kullandığım olmuştur. Muhtemelen bunlardan birisidir." dedi.



Sanık Çiftçi, Bank Asya'da 10 yıldır hesabının bulunduğunu, bunu kimsenin çağrısıyla açmadığını belirterek, "Kredi kartı ücreti talep etmemesi gibi sebeplerden dolayı geçmişte bu bankayı tercih ettim. 2 kredi kartım vardır. Diğerinin limiti dolduğu zaman bu bankanın kredi kartını kullanıyordum. Herhangi bir örgüte ve kişiye para aktarımı yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanığın avukatı da müvekkilinin savunmasına iştirak ettiklerini belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.