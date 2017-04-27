Sakarya'da Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya 138 tutuklu sanık ile avukatları ve bazı mağdurlar katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen celsede Sakarya Valiliğindeki olaylarda yaralanan 3 mağdur ifade verdi.



Darbe girişimini öğrendikten sonra valiliğe gittiklerini belirten mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.



Daha sonra görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, eksik belgelerin tamamlanması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Söz alan sanık avukatları ise savcının sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin mütalaasını ve aleyhte olan belgeleri kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, delillerin incelenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianame



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.



Ayrıca, düzenlenen ek iddianame ile davada yargılananların sayısı 200'den 224'e yükselmişti.