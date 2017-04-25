Sakarya'da Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve mağdurlar katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, Sakarya Valiliğindeki olaylarda yaralanan 8 mağdur ifade verdi.



Mağdur Ali Kasımoğlu, ifadesinde, darbe girişimi haberini aldıktan sonra Sakarya Valiliğine gittiğini söyledi.



Valilik giriş kapısında 7-8 askerin ateş ederek kampüse girdiğini belirten Kasımoğlu, "50 kişilik bir grupla biz de içeri girdik. Makam kapısına 10 metre kala, valilik yerleşkesinde bulunan bütün askerlerin silahlı olduğunu ve bunlardan birkaçının acımasızca içinde bulunduğum gruba ateş ederek, beni ve diğerlerini öldürmeye teşebbüs ettiğini beyan ediyorum. Görsem tanımayacağım rütbeli asker, üzerimize ateş açtı ve yaralandım. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldım. Şikayetçiyim." diye konuştu.



"Askerler, 'Vur emri var, gelenleri vururuz, geri dönün' dedi"



Mağdur Aslınur Ayan da annesi, kardeşi ve yakınlarıyla darbe girişimini öğrendikten sonra valiliğe gittiklerini kaydetti.



Bazı askerlerin kendilerinin valiliğe girişine engel olmaya çalıştığını ve "Vur emri var, gelenleri vururuz, geri dönün" dediğini dile getiren Ayan, "Ancak biz dinlemedik ve C kapısından kampüse girdik. Buradaki askerler bizi görünce valilik hizmet binasına doğru geri çekilmeye başladılar. Bu grupta 2-3 askerin üzerimize ateş ettiğini gördüm, sağ bacak diz kapağımın hemen üstünden yaralandım. Yıldırım Yılmaz, Kemal Erseçen, Ahmet Üzer ve Cevdet Başdar'ı teşhis ettim. Bu sanıklar ellerindeki uzun namlulu silahlarla rastgele ateş eden kişilerdir. Şikayetçiyim. Vurulma anımızı kaydeden cep telefonu olduğunu tespit ettik. Bunları Emniyet Müdürlüğüne verdik." ifadelerini kullandı.



Mağdur avukat Mehmet Akyazıcı da darbe girişimini öğrendikten sonra Demokrasi Meydanı'na oradan da otobüslerle valiliğe gittiklerini anlattı.



Valiliğe gelmeden yolun polisler tarafından kapatıldığını ve bazı askerlerin yol kenarında olduğunu belirten Akyazıcı, "Buradaki askerlere 'Ben halkım beni mi vuracaksınız?' diye tepki gösterdim. Sonra bu askerler orta refüjden karşıya geçerek Adapazarı istikametinde seyrettiler. Onların darbe girişiminden haberlerinin olmadığını düşünüyorum. Sonra vatandaşlarla valiliğe doğru gittik. Burada askerlerin ateş etmesi sonucu sağ bacağımdan yaralandım. Şikayetçiyim, teşhis yapamıyorum, faillerin cezalandırılmasını talep ediyorum. Ayrıca, yaralanmam anında askerden başka etrafta silah kullanan sivil veya polis yoktu." dedi.



Diğer mağdurlar, Ali Önkol, Fadime Çalık, Habib Küçükkara, Hacer Bayram ve Nurettin Tulum da ifadelerinde sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.



Duruşmada, mağdurların ifadelerinin ardından, Sakarya Valiliğindeki olaylarla ilgili görüntüler izlendi.



Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talep ve savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.



Süreç



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve 1 sivil şüpheli hakkında, TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası istendi.



Subay, astsubay, erbaş, erler ve 1 sivilden oluşan 42 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.



Ayrıca, düzenlenen ek iddianame ile davada yargılananların sayısı 200'den 224'e yükselmişti.