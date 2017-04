Sakarya'da Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 9 sanık savunma yaptı.



Tutuklu sanık eski Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, savunmasında, 15 Temmuz gecesi yol emniyet ve kontrol görevine çıktığını, harekat merkezinden ekiplerin birliklere dönün çağrısı yapıldığını, bunun üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Yüzbaşı Ümit Ahlat'ı aradığını ve onun emriyle görevlerine devam ettiklerini söyledi.



Görev yerlerindeyken Ahlat'ın emriyle Serdivan ilçesine hareket ettiklerini belirten sanık Demir, "Kocaeli'den Sakarya'ya doğru 4-5 tank ve askeri aracın ilerlediğini gördüm. Tanklarla ilgili bilgi vermek için Ahlat'ı aradım. Cevaben 'Allah Allah, siz yolunuza devam edin.' dedi. Yola devam ettik." diye konuştu.



Sanık Demir, daha sonra harekat merkezinden Ahmet Mert'in kendisini arayarak, "Ahlat, tanklara eskortluk yapmanızı emretti. Ancak bu kanunsuz bir emirdir, uymayın, kim ararsa arasın kanunsuz emri yapmayın." dediğini aktararak, bu sırada radyodan kalkışmanın olduğuna dair haberleri ilk kez duyduğunu dile getirdi.



Yanındaki askerlere "bu kanunsuz emir, bunu yapmam, size de yaptırmam." dediğini öne süren Demir, "Yüzbaşı Ümit Ahlat'ı aradım, 'Tanklara eskortluk yapmak için emir vermişsiniz.' dedim. Cevaben, 'Emri eski İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'dan aldım. Ben karışmam, İlhan Yarbay'a sor.' dedi. Bunun üzerine ben de İlhan Aysan'ı aramayacağımı ve döneceğimizi söyledim. Ahlat da 'dönerseniz dönün.' dedi. Bizde İl Jandarma Komutanlığına döndük." diye konuştu.



Sanık Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini istedi.



"İlhan Aysan, sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi"



Tutuklu sanık, eski Erenler İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Yüzbaşı Ümit Ahlat savunmasında, savcılık ifadesini kabul ettiğini söyledi.



İl Jandarma Komutanı'nın izinde olduğu için yerine bakan Yarbay İlhan Aysan'ın kendisini aradığını, önemli bir durum olduğunu, alay komutanlığına gelmesi gerektiğini söylediğini belirten sanık Ahlat, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına gittiğini dile getirdi.



Ahlat, burada Aysan'ın terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini anlatarak, kendisinin de izinde olan il jandarma komutanının arayıp aramadığını sorduğunu belirtti.



Belli bir süre sonra izinde olan İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun'u aradığını ve sıkıyönetim ilan edildiğini, ne yapmaları gerektiğini sorduğunu belirten sanık Ahlat, Albay Dursun'un kendisine, "Aysan'a talimat verdim, ona uyun." dediğini aktardı.



Sanık Ahlat, sözde sıkıyönetim direktifinin geldiğini, Aysan'ın bunu benim okumam gerektiğini söylediğini ve ne olacağını bilemez durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu emri okudum. Direktif içerisinde 'Yurtta Sulh Konseyi'nden bahsediliyordu. TSK'da böyle bir konsey yok dedim."diye konuştu.



İlhan Aysan, gelen tanklara eskortluk yapılması konusunda emir verdiğini, kendisinin de bunu ekiplere iletilmesi için harekat merkezine söylediğini ve bunun sıkıntılı bir emir olduğunu eklediğini dile getiren sanık Ahlat, daha sonra makam odasına çıktığını belirtti.



Sanık Ahlat, yanına eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Emre Metin'in geldiğini ve valilikte çatışmaların olduğunu söylediğini aktararak, "Gece 01.10 sıralarında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a ulaştım. 'Sizin emrinizdeyim.' dedim. Vali Bey bana, 'İlhan Aysan'ı görevden aldım. Eğer devletin yanındaysanız tüm personeli toplayın ve valiliğe gelin, olaylar devam ediyor.' dedi. Valiliğe gittik, Vali Bey, burada halka bir açıklama yaptı." diye konuştu.



Sanık Ahlat, evinde yapılan aramada B serisi 1 dolar bulunduğunu ifade ederek, savunmasını şöyle tamamladı:



"Bu husus ifadelerde 'J' serisi olarak gösterilmiştir, bu doğru değildir. Görevlendirmeyle yurt dışı görevine gitmiştim. Her görev dönüşümde sade dolar değil başka ülkelerin paraları da vardı. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.