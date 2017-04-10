Sakarya'da Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına devam edildi.



Tutuklu sanıklardan eski astsubay Erkut Çörtenlioğlu, savunmasında, savcılıktaki ifadesini kabul etmediğini, emir üzerine Çark Kışlası'nda toplandıklarını, buradan valiliğe gittiklerini söyledi.



Çörtenlioğlu, belli bir süre yol kenarındaki arazide beklediğini, sonra vatandaşlarla karşı karşıya gelmemek için kendisine en yakın yer olan valilik binasına gittiğini ileri sürerek, "Halk gelmeye başlamıştı. O sırada kendimi korumak için ve yaşadığım korkuyla havaya iki el ateş ettim. Kimseye zarar vermedim. Valilik makam kapısına birkaç metre kala elimden yaralandım. Kim ateş etti, anlayamadım. Valilik binasına girdim, bana yardım ettiler. Bir odaya gizlendik. Polis geldi, silahlarımız teslim ettik, onlara sığındık. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.



"1 veya 2 el havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum"



Tutuklu sanık eski astsubay Kemal Erseçen de savunmasına, savcılıktaki ifadesini kabul etmediğini söyleyerek başladı.



Sakarya Valiliğine gittiklerinde, eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in "TSK tarafından yönetime el konuldu. Direniş ve mukavemet olursa aynı şekilde mukavemet olacak." dediğini aktaran Erseçen, "Tehdit altında olduğum için sesimi çıkartmadım. Kandırıldığımı ve kullanıldığımı hissettim." dedi.



Erseçen, boş bir arazide saklandığını, halkın valiliğe doğru geldiğini dile getirerek, "Askeri personel, valilik binasına sığınmaya çalışıyordu. Ben de valiliğe doğru gittim, 1 veya 2 el havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum. Amacım insanların arasında linç olmamak ve zaman kazanmaktı. Binaya girdim ve makam katına çıktım, arkamdan da halk geldi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.



İddianame



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve 2 sivil şüpheli hakkında, TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor.