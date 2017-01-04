Sakarya'da Fetö'nün Darbe Girişimi İddianamesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 121'i tutuklu 200 şüpheli hakkında Sakarya'da hazırlanan ilk iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından, aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ve 8 subayın bulunduğu 121'i tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan bin 353 sayfalık iddianame tamamlandı.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal hakkında TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesi uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla çeşitli suçlardan hapis cezaları istendi.



İddianamede ayrıca subay, astsubay, erbaş ve erlerin de bulunduğu 190 eski asker hakkında da çeşitli suçlardan ceza talep edildi.



İddianamede, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Bahri Gürhan'ın, 13 Temmuz'da görevi Coşkun'a devretmesine ve görevde olmamasına rağmen 16 Temmuz'da saat 00.15 sıralarında kent merkezindeki Çark Kışlaya özel aracıyla geldiği ve saat 03.00 sıralarında buradan aracıyla hızla ayrıldığı da yer aldı.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulundu.



"Sakarya soruşturmanın ilk açıldığı başsavcılıktır"



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'nın 15 Temmuz darbe girişiminde önemli yerlerden birisi olduğunu söyledi.



O gece, halkla askerin çatıştığı 3 yer olduğunu belirten Ercan, "Ankara, İstanbul ve Sakarya. Marmaris'te de Sayın Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele yönelik bir silahlı saldırı meydana gelmiştir. İstanbul-Ankara yolunu kesmek için Sakarya'da bu eylem yapılmıştır. Burada kurulu olan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutalığı darbe içerisinde aktif rol almıştır. Komutan vekili olan şüphelimiz ve onunla birlikte hareket eden askerlerle ilgili iddianameyi düzenlemiş bulunuyoruz." diye konuştu.



Ercan, 19 vatandaşın yaralandığı ve valilik binasının tahrip edildiği, askeri silahların usulsüz bir şekilde kışla dışında kullanıldığını belirterek, "Düzenlemiş olduğumuz iddianame bin 353 sayfa ve 6 bölümden oluşmaktadır. 200 sanık hakkında dava açılmıştır. Bunlardan 121'i tutukludur. Bugün itibarıyla iddianamemizi 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunacağız. İddianame kabul edilirse atıl durumda bulunan ve bir mahkeme salonuna dönüştürülen spor salonunda yargılama yapılacaktır." dedi.



"Askerlerin ilk gözaltına alındığı yer Sakarya'dır"



"Sakarya soruşturmanın ilk açıldığı başsavcılıktır." diyen Ercan, şunları kaydetti:



"Askerlerin ilk gözaltına alındığı yer Sakarya'dır. Askerlerden bir kısmı yaptığından pişman olarak gelip kendi teslim olmuştur, bir kısmı da vatandaş ve polis tarafından gözaltına alınmıştır. OHAL kanunu çıkmadan görevli cumhuriyet savcısı arkadaşlarımızın, personelimizin ve polisimizin fedakarca çalışması sonucu normal gözaltı süreleri içerisinde yaklaşık 200 asker hakkında işlemleri tamamlanarak hakim önüne çıkarılmış ve bunlar hakkında gerekli tutuklama ve adli kontrol kararları verilmiştir."