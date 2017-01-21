Sakarya'da Engelliler İçin Kına Merasimi

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği tarafından engelliler için kına merasimi düzenlendi.



Dernek tarafından bir düğün salonunda, Ali ve işitme engelli Şirin Akyazı ile Zeki ve bedensel engelli Kezban Doğan çiftlerinin kına merasimi yapıldı.



"Engelsiz Kına Merasimi" adı verilen organizasyonda dernek üyesi engelliler, gönüllerince eğlendi. Şirin Akyazı ile Kezban Doğan törende gelinlik giyerken, diğer engelliler de kaftanlarıyla dans etti.



Dernek Başkanı Bülent Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellileri mutlu etmek için her ay çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Bu ay engelliler için sembolik kına gecesi düzenlediklerini anlatan Dik, "Engelli kardeşlerimizi nasıl mutlu edebiliriz diye düşündük. Sponsorlarımızla görüştük. Engelli kardeşlerimize kına kaftanı giydirerek, sembolik bir şey hazırladık. Etkinliğimizde engel derecesi yüksek 13 engelli kardeşimiz kaftan giydi. Gelin olacak engelli kardeşlerimiz ise gelinlik giymek istediklerini söyledi. Onları ve ailelerini mutlu etmek adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik."



Bedensel engelli Kezban Doğan ise gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.



Törene, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, dernek üyeleri ve engelli yakınları katıldı.