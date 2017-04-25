Sakarya'da Deaş Üyesi 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ve El Kaide ile bağlantılarının olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 8 kişi 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. - Adapazarısakarya