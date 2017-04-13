Sakarya'da Deaş Operasyonu: 27 Gözaltı

Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 27 kişi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. TEM ve özel harekat polisleri ile birlikte şehir genelinde bulunan 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



(Remzi Şimşek /İHA)