Sakarya'da Deaş Operasyonu: 27 Gözaltı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'den gelenlerin terör örgütü mensubu olduklarına dair bilgiler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya'da 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda biri Türk, 26 Irak uyruklu gözaltına alındı. Irak uyruklulardan 3'ünde sahte Suriye pasaportu çıkarken, Irak'ta terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü El Kaide ile de bağlantılarının olduğu bu örgüt adına faaliyette bulunduktan sonra DEAŞ'a katıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - Sakarya