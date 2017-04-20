Sakarya'da Darbe Teşebbüsü Davasına Devam Edildi

Sakarya'da 15 Temmuz gececi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında açılan davada tutuklu sanıklar ifade vermeye devam etti.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ardından açılan davaya devam edildi. Açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada savunmasını yapan tutuklu eski Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, "Radyodan kalkışma olduğuna dair haberleri duydum. O dakika itibariyle ben yanımdaki askerlere 'Bu kanunsuz emir, bunu yapmam, size de yaptırmam' dedim" dedi.



Demir: "Ben kanunsuz emri yapmam size de yaptırmam"



Darbe soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli eski Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir yaptığı savunmasında, "15 Temmuz gecesi yol emniyet ve kontrol görevine çıktım. O gece harekat merkezi birliklere dönün çağrısı yaptı. Bunun üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Yüzbaşı Ümit Ahlat'ı aradım. Onun emriyle görevlerime devam ettim. Görevdeyken Kurmay Yüzbaşı Ümit Ahlat'ın emri ile Serdivan ilçesine hareket ettik. Kocaeli'den Sakarya'ya doğru 4-5 tank ve askeri aracın ilerlediğini gördüm. Tanklarla ilgili bilgi vermek için Ahlat'ı aradım. Cevaben Allah Allah, siz yolunuza devam edin dedi. Yola devam ettik" dedi.



"Radyodan darbeyi öğrendiğimde kanunsuz emir yapmam dedim"



Daha sonra harekat merkezinden Ahmet Mert'in kendisini aradığını söyleyen Demir, "Mert bana Yüzbaşı Ahlat tanklara eskortluk yapmanızı emretti. Ancak 'Bu kanunsuz bir emirdir, uymayın, kim ararsa arasın kanunsuz emri yapmayın' dediğini aktardı. Bu sırada radyodan kalkışma olduğuna dair haberleri duydum. O dakika itibariyle ben yanımdaki askerlere bu kanunsuz emir, bunu yapmam, size de yaptırmam dedim. Yüzbaşı Ümit Ahlat'ı aradım, tanklara eskortluk yapmak için emir vermişsiniz dedim. O da bana cevaben emri eski İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'dan aldım. Ben karışmam, İlhan Yarbay'a sor. dedi. Bunun üzerine ben de İlhan Aysan'ı aramayacağımı ve döneceğimizi söyledim. Ahlat'da dönerseniz dönün dedi. Bizde İl Jandarma Komutanlığına geri döndük" diye konuştu.



"TSK'da Yurtta Sulh diye bir konsey yok"



Tutuklu şüpheli Eski Erenler İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Yüzbaşı Ümit Ahlat ise savunmasında, savcılık ifadesini kabul ettiğini söyledi. Ahlat, "İl Jandarma Komutanı izinde idi. Onun yerine vekaleten Yarbay İlhan Aysan bakıyordu. Aysan beni arayarak önemli bir durum olduğunu alay komutanlığına gelmemi söyledi. Bende bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına gittim. Yarbay Aysan bana terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. Aysan belli bir süre sonra izinde olan İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun'u aradığını ve sıkıyönetim ilan edildiğini, ne yapmaları gerektiğini sordu. Albay Emin Dursun'da Aysan'a talimat verdim, ona uyun talimatını verdiğini söyledi. Sözde sıkıyönetim direktifi geldi. Bu emri okudum. Direktif içerisinde Yurtta Sulh Konseyi'nden bahsediliyordu. TSK'da böyle bir konsey yok dedim. İlhan Aysan, gelen tanklara eskortluk yapılması konusunda emir verdi. Daha sonra yanıma eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Emre Metin geldi. Metin bana Sakarya Valiliğinde çatışmaların yaşandığını söyledi. Gece 01.10 sıralarında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a ulaştım. Sizin emrinizdeyim dedim. Vali Bey bana, İlhan Aysan'ı görevden aldım. Eğer devletin yanındaysanız tüm personeli toplayın ve valiliğe gelin, olaylar devam ediyor dedi. Valiliğe gittik, Vali Bey, burada halka bir açıklama yaptı. Bu husus ifadelerde 'J' serisi olarak gösterilmiştir, bu doğru değildir. Görevlendirmeyle yurt dışı görevine gitmiştim. Her görev dönüşümde sade dolar değil başka ülkelerin paraları da vardı. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA