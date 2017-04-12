Sakarya'da Çayda Kadın Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Göynük Çayı'nda kadın cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Hacımurat Mahallesi Hıdırlık Sokak'ta dün evinden çıkan Ayşe Güven'den (51) bir daha haber alınamadı.



Güven'in hayatından endişe eden yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Ekiplerce aranan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Güven, Göynük Çayı'nda hareketsiz şekilde bulundu.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan Güven'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.