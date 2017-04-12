Sakarya'da Bylock Operasyonunda 3 Tutuklama

Sakarya'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen M.U. (41), F.B. (36), B.B. (60) ve F.T. (26) isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan; M.U., F.B., F.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. B.B. isimli şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi. - SAKARYA