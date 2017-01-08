Sakarya'da "Bir Yürek de Sen Isıt" Kampanyası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İHH işbirliğince "Bir Yürek de Sen Isıt" sloganıyla başlatılan Halep için yardım kampanyası sona erdi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Kent Park karşısındaki eski itfaiye binasının bulunduğu alanda toplanan yardımların tırlara yüklenerek yola çıkarıldığını bildirdi.



Tırların iki gün içinde İdlib ve Halep önünde oluşturulan tampon bölgeye varacağını düşündüklerini belirten Yüce, "Şimdilik bu yardım kampanyamız sona erdi fakat Halepli kardeşlerimizle birlikte tüm muhacir kardeşlerimiz için yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Yüce, kampanya kapsamında battaniye, yatak, yorgan, ayakkabı, bebek pijaması, giyim eşyaları, bebek maması, şeker, yağ, un, bakliyat, katalitik soba ve hijyen malzemesi gibi ürünleri Haleplilere gönderdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Toplanan yardımların dışında ayrıca, yine bu kampanyayla bağlantılı olarak birkaç tır sünger yatak ve un da yola çıktı. İHH işbirliğiyle düzenlediğimiz kampanyaya hemşehrilerimiz, kardeşlerine yardım etmek için dişinden tırnağından artırıp katkıda bulundular. Sosyal Gelişim Merkezi'nde öğrenim gören minik öğrencilerimiz, kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri Halepli kardeşleri için yardım toplama merkezimize teslim ettiler. İlk günden itibaren yardımını ve ilgisini bizden esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."