Sakarya'da Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı.



Edinilen bilgilere göre, baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine indi. Geyve'nin Şerefiye Mahallesi'nde ayılar bir vatandaşa ait arı kovanlarını parçalayarak maddi zarara yol açtı. Kestane balıyla meşhur olan Şerefiye Mahallesi'nde arıcılık yapan Yaşar Çetin'in 4 arı kovanını parçalayan ayılar, ballarını yedi.



Kovanlarının parçalanması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Yaşar Çetin, bölgede ayı sayısının arttığını ancak ellerinin kollarının bağlı olduğunu söyledi. Çetin, daha önce başlarına böyle bir olay gelmediğini belirterek, ayıların diğer kovanlara zarar vermemesi için bazı önlemler alacaklarını ifade etti. Uzun zamandır arıcılık yaptığını anlatan Çetin, "Geçimimi sağlamak için bal üretimi yapıyorum. Mevcut kovanlarımdan 4 tanesini parçalayıp arıları telef ederek içindeki balı yemişler. Ayıların sayılarının artması bizi endişelendiriyor. Bu şekilde zararı olan arkadaşlara devletimiz mutlaka yardımda bulunmalı" dedi. - SAKARYA