Sakarya'da Avcılara Denetleme

Sakarya'da geçen yıl 2 bin 800 avcının denetlendiği bildirildi.



Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mehmet Yurtgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından geçen yıl usulsüz avcılığı engellemek ve doğal hayatı korumak amacıyla çalışmalar yapıldığını bildirdi.



Yurtgan, 2016 yılında 2 bin 800 avcının denetlendiğini belirterek, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 116 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, bu dönemde kaçak ve usulsüz avlanmada kullanılan 22 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konulmuştur." diye konuştu.



Orman ve Su İşleri Sakarya Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri iş birliğiyle geçtiğimiz yıl düzenlenen kurslarda 625 kişiye avcılık sertifikası verildiğini ifade eden Yurtgan, "İlimiz genelinde av koruma ve kontrol çalışmalarımız jandarma, dernekler, fahri av müfettişlerimiz ve av koruma ekiplerimiz iş birliğinde 2017 yılında da etkin şekilde sürdürülecektir." şeklinde konuştu.