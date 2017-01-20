Sakarya'da Asayiş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, evlerden ziynet eşyası çalan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi Sakallıoğlu Apartmanı'nda Sarel E.'nin dairesinin kapı göbeğinin kırılması suretiyle meydana gelen hırsızlık olayında 20 bin lira civarında ziynet eşyası çalındı.



Öte yandan, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Emekçi Sokak'ta G.T. K 'ya ait evden ziynet eşyası ve elektronik malzemeler çalındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olaylarla ilgili Gürcistan uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu



Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 1 iş yeri, 6 ev ile 1 araçta yapılan aramalarda 5 gram kokain, 2 kilo 542 gram kubar esrar, 50 gram toz esrar, 4 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan amonyak, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma ve paketleme düzeneği ele geçirildi.



Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.