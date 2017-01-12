Sakarya'da Araç Yangını

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir helindeyken alev alan araç yandı.



Alınan bilgiye göre, Hayrettin Kahveci idaresindeki otomobilin motoru, Şehit Furkan Çelik Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Otomobilden inen Kahveci, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.