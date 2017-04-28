Sakarya'da Ağaçlar Kitap Açtı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, ders kapsamında hazırladıkları "Ağaçlar Kitap Açacak Projesi" kapsamında yaklaşık 4 bin kitabı ağaçlara astı.



SAÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Erdinç Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağaçlar Kitap Açacak" projesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ve öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği çok güzel bir proje olduğunu söyledi.



Cesur, projeyi özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığına yönlendirilmesi anlamında örnek bir çalışma olarak gördüklerini belirterek, "Buradan şirketlere, işletmelere, kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu 7 öğrencinin gerçekleştirdiği bir organizasyon. Kentteki kurum ve kuruluşlar, önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı destek olurlarsa, bu projeye sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sahip çıkarlarsa bu etkinliğin ilçelere kadar yaygınlaştırılacağına ve kitap okuma alışkanlığına daha geniş çapta katkıda bulunacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin ise "Ağaçlar Kitap Açacak" etkinliğinin Sosyal Sorumluluk Yönetimi dersi kapsamında hazırlanan bir proje olduğunu ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.



Bu projeyle, kitabın önemini vurgulamayı, topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:



"Proje grubundaki öğrencilerimiz, Sosyal Sorumluluk Yönetimi dersi kapsamında hazırladığı projemiz sosyal medya aracılığıyla halktan, kurumlardan ve öğrencilerden okunmuş olan kitaplar ya da yeni kitapları toplayarak, bunları Sakarya halkına dağıtmak istedik. Bunun farkındalık oluşturacağını düşündük. Geçen yıl 2 bin 500 kitabımız vardı. Bu yıl hedefimizi yükselttik ve 4 bin kitaba ulaştık. Dakikalar içinde kitaplarımız tükendi. Bu projeyi gerçekleştirirken bize destek olan Sakarya Büyükşehir Belediyesine, Sakarya Üniversitesine, proje arkadaşlarıma ve okul yönetimime teşekkür ederim. Güzel bir projeydi. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda kitaplar toplandı. İnanıyorum ki çok daha fazla sayıya ulaşabiliriz. Buradan artan kitaplarımız da oldu. Onları da köy okullarına ulaştırmayı düşünüyoruz. Kitaplara ulaşamayanlara kitapları ulaştırmak bizim temel amacımız. İnşallah gelecek yıl daha büyük bir çapta projemizi gerçekleştirmek istiyoruz."



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencisi Ümran Arslan ise 7 arkadaşıyla projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Geçen yıl ilki gerçekleştirilen projeyi biraz daha geliştirerek yeni bir etkinlik yaptıklarını anlatan Arslan, "Özellikle çocukların kitaba olan ilgisini artırmak için çeşitli etkinlikler yaptık. Büyükşehir Belediyesinin bando takımı geldi. Pamuk prenses elbisesi giyen arkadaşlar çocuklara yüz boyaması yaptı. Sadece çocuklara değil herkese hitap edebilen güzel bir proje olduğuna inanıyorum." dedi.



Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın mini konserinden sonra yapılan açılış töreninin ardından vatandaşlar ve çocuklar, ağaçlara asılan kitapları inceledi ve okumak istedikleri kitapları aldı.