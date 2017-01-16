Sakarya'da 63 Milyon Metreküp Su Arıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Geçen yıl içme suyu arıtma tesislerimizde yaklaşık 63 milyon metreküp su, arıtma işleminden geçirildi." dedi.



Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, en ileri teknolojilere sahip içme suyu arıtma tesisleriyle Sakaryalılar'ın musluklarına Türkiye'nin en kaliteli sularından birini ulaştırdıklarını söyledi.



Kurum olarak içme suyu konusunda sorumluluklarının farkında olduklarını, şu anda faaliyette olan 6 ileri teknolojiyle donatılmış içme suyu arıtma tesisiyle kaynağından aldıkları suları arıtarak vatandaşlara ulaştırdıklarını vurgulayan Keleş, "Geçen bir yıl içme suyu arıtma tesislerimizde yaklaşık 63 milyon metreküp su arıtma işleminden geçirildi. Hemşehrilerimizin musluklarından güvenle içebilecekleri suyu ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şehrin kuzeyinde inşa ettikleri Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisini kısa sürede hizmete alacaklarını belirten Keleş, Karapürçek Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisini de en ileri teknoloji ile donattıklarını ifade etti.



Sapanca'da inşa edecekleri Memnuniye İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmalarına da kısa sürede başlayacaklarını anlatan Keleş, "Şehrimizin birçok noktasında içme suyu anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan içme suyu arıtma kapasitemizi arttırırken bir yandan da içme suyu ağımızı güçlendiriyoruz. Sakarya'nın 16 ilçesinde tüm mahallelere kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.