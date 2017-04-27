Sakarya'da 49 Emniyet Mensubu Görevden Uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesi ile başlattığı operasyon kapsamında Sakarya'da da 49 emniyet mensubu görevinden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesi ile ülke genelinde başlattığı operasyon kapsamında 9 bin 103 polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 3. Sınıf emniyet müdürü Ercan Ö., 4. Sınıf Emniyet Müdürü Osman Y., Emniyet amiri Ayhan S., Engin E., Başkomiser Murat K., Komiser Muhittin F., Komiser Yardımcısı Sait G., Zekai Y., Oğuzhan K., Polis memuru Necati B., Zekariya A., Ahmet G., Ahmet Y., Murat Y., Harun O., Yetkin Z., Ahmet Ö., Aydın T., Alparslan I., Mustafa P., Tahir K., Zeki B., Mustafa U., İsmail D., Engin Y., Erdinç Ç., Mustafa Ç., İbrahim K., Ali İhsan A., Murat A., Ahmet T., Tuncay Y., Gökhan K., Feridun Ç., Ömer K., Muhammet S., Hüseyin Y., Mehmet Fatih O., Osman B., İdris G., Mehmet A., Mesut D., Erhan S., Yücel A., İbrahim E., Hüseyin Ç, Adem Ö., Yavuz Ö., İlyas Ö., görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. - SAKARYA