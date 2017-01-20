Sakarya'da 4 Ayrı İş Yerini Soyan Hırsızlar Yakalandı

Adapazarı ilçesinde 4 ayrı iş yerini soyan hırsızlar, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde 4 ayrı iş yeri olan market ve büfeyi soyan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların M.B. ve K.İ. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şahısların ikametlerine operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda şahıslar çalıntı malzemelerle ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B. ve K.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA