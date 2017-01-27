Sakarya'da 31 Grup Yolu Ulaşıma Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 16 ilçede karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bugün 57 grup yolunun ulaşıma kapalı durumda olduğu; ekiplerin koordinasyon içerisindeki çalışmaları neticesinde 31 grup yolunun ulaşıma açıldığı duyuruldu.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 16 ilçede 60 araç ve 150 personel ile karla mücadele çalışmalarının 24 saat kesintisiz devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "57 grup yoluna ulaşım kapalı durumdaydı. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde saat 16.45 itibariyle 31 grup yoluna ulaşım sağlandı. Üst köyler olarak adlandırılan mevkilerde 20-30 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyesi marifetiyle sürdürülen çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Yağışın devam etmemesi halinde ilerleyen saatlerde ulaşıma kapalı grup yolu bulunmayacağı tahmin ediliyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Çalışmalar aralıksız devam edecek. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçede ana arterlerde buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürdüğü biliniyor. - SAKARYA