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Sakarya'da 2'si Bayan Toplam 19 Polis Fetö'dan Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da 2'si Bayan Toplam 19 Polis Fetö'dan Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2’si bayan toplam 19 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 2'si Bayan Toplam 19 Polis Fetö'dan Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2'si bayan toplam 19 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 2'si bayan, 1 komiser yardımcısı toplam 19 polis Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisler emniyette işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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