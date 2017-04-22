Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yayın organlarında "paralel yapı deşifre soruşturması" olarak bilinen soruşturmanın, bazı kolluk görevlilerinin açığa alınması veya yer değiştirilmesi suretiyle engellenmeye çalışıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı.



Başsavcılıktan yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Bir kısım yayın organlarında kamuoyunda "paralel yapı deşifre soruşturması" olarak bilinen ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın, bazı kolluk görevlilerinin açığa alınması veya yer değiştirilmesi suretiyle engellenmeye çalışıldığı şeklinde yer alan asılsız haberlere ilişkin olarak bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur.



Talimatlarımızı uygulamakla görevli olan kolluk personeli hakkında bağlı bulundukları idarece yapılan tasarrufların, soruşturmamızın yürütülmesinde aksaklığa sebebiyet vermeyeceği gibi hukuki normlar çerçevesinde yargı mevzuatına uygun olarak yürütmekte olduğumuz soruşturmamızın engellendiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddiaların gündeme gelme ve getirilme nedeni de anlaşılamamaktadır. Hakkında gizlilik kararı bulunan bahse konu soruşturma dosyamız Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."