Kur'an Kursu'nda Çocuğu Terlikle Döven Hoca: Üzgünüm, Bir Hata Yaptım

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Kur'an Kursu'nda küçük yaştaki çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım." dedi.

"ARAYA DARBE GİRİNCE UZADI"

Erenler Çaybaşı Yatılı Kur'an Kursu'nda meydana gelen olayda kursta görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle dövmesi sosyal medyada yer aldı. Sınıfta köşeye sığınan küçük çocuk ağlarken, hocanın ardı ardına terlikle çocuğa vurması tepki çekti. Sakarya Müftü Vekili Nejat Arman olayın 15 Temmuz darbe girişiminden önce meydana geldiğini belirterek, "Bahse konu görüntüler Erenler'de bulunan Kur'an Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır." diye açıklamada bulundu.

"ÜZGÜNÜM, BİR HATA YAPTIM"

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından hem küçük çocuğu döven Şükrü Yılmaz, hem de konuyu kendilerine bildirmeyen müftülük görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Şükrü Yılmaz dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Üzgünüm, bir hata yaptım. Bu olayın ardından emekliye ayrıldım." dedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Şükrü Yılmaz, 'Küçük yaşta çocuğa darp, kasten yaralama, eziyet' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.