Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldu
SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde berberden çıkan bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay bugün öğleden sonra, Kaynarca ilçe merkezinde meydana geldi. Berberden çıkan bir kişi merdivenlerden aşağı inerken çatıda biriken kar kütlesi aşağı düştü. Kar kütlesi berberden çıkan kişinin tam arkasına düştü. Son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulan kişi arkasına bakarak koştu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Belediyeden ise bugün anonslar yapılarak çatı altlarından uzak durması istenilmişti.
Sakarya Çatıdan Düşen Karların Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtulduSAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde berberden çıkan bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldu
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