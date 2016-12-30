Sakarya Camiye Giderken Kazada Öldü

Camiye giderken kazada öldü



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde namaz kılmak için camiye giden 82 yaşındaki Osman Ersoy yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza akşam saatlerinde, Sapanca Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için Mahmudiye Camii'ne giden Osman Ersoy yolun karşısına geçmeye çalışırken 28 yaşındaki Gürkan Zaim idaresindeki 34 LY 0057 plakalı otomobil çarptı. Osman Ersoy yola savrulurken, vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Osman Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araçları yan yola yönlendirdi. Osman Ersoy'un cenazesi Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.