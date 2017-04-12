Sakarya Çakmak Gazı Patlamaya Yol Açtı: 6 Yaralı

Çakmak gazı patlamaya yol açtı: 6 yaralı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde çakmak gazı tüplerinden gaz yayıldığı sırada sigara yakılınca patlama yaşandı. Evin pencereleri yerinden fırlarken, aynı odada bulunan 6 genç yaralandı.



Olay akşam saatlerinde, Alaağaç Mahallesi'nde Cabir Kılıçkeser'e ait evde meydana geldi. Evde bulunan gençlerin evde çakmak gazı tüpleriyle uğraştığı sırada gaz etrafa yayıldı. Bu sırada bir kişinin sigara içmek için çakmağı yakmasıyla patlama yaşandı. Evin pencereleri yerinden fırlarken, evde aynı odada bulunan Onur Kılıçkeser, Adem Kılıçkeser, Hasan Sayılı, Kadir Sayılı ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi evde bulunan yaralıları dışarı çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evin içerisinde çok sayıda çakmak gazı tüpleri buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.