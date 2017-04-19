Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'na Ziyaret

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Toçoğlu, spor müsabakalarının, dünyada tüm ulusları barışçıl ortamda bir araya getirerek, tatlı bir rekabet ortamı oluşmasına vesile olduğunu söyedi.



Sporla birlikte aynı spor dalında yarışan ulusların o mücadeleyi verirken ortak dili konuştuğunu belirten, şöyle konuştu:



"Bu etkinlikler gerçekleştirilirken oyunu kurallarına göre oynamak, saygılı olmak, centilmen olmak büyük önem arz ediyor. Spor kavganın, şiddetin yakışmadığı bir faaliyet. İnsanlar keyif almak, mutlu olmak, heyecan yaşamak, zinde kalmak için spor yapıyorlar. Bunları tesis etmek için fair playe uygun davranmak çok önemli. Sizler de bu noktada toplumumuzun temel taşlarından birisi olan fair play ruhunu yeniden tesis etmeye çalışıyorsunuz. Sizleri çalışmalarınız için kutluyor, Sakarya'ya hoş geldiniz diyorum."



Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) Başkan Yardımcısı ve Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye'nin dünyada olimpiyat konusunda tanınan tek kuruluşu olduğunu dile getirdi.



Ziyarette, Arıpınar, Dünya Şampiyonu Eski Milli Güreşçi Ahmet Ayık ve komisyon üyeleri katıldı.



Komisyon, Fair Play Kervanı oluşumu ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve Sakarya Üniversitesi'ndeki programları ile ilgili Toçoğlu'na bilgi verdi.