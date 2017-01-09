Belediye başkanını tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Burhan S. adliyeden çıkarken, "Başkanın amacı beni tutuklatmaktı, başardı" dedi.
Sakarya Belediye Başkanını Tehdit Ettiği Iddia Edilen 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Belediye başkanını tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)2 KİŞİ TUTUKLANDIPamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Belediye başkanını tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)
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